Le Météore débute la saison en lion

Les quatre équipes de soccer intérieur (futsal) du Centre éducatif Saint-Aubin ont débuté la saison en force avec quatre victoires en deux fins de semaine, soit celle des dimanche 15 janvier et 22 janvier.

Chez les garçons, les protégés d’Olivier Bélanger, niveau benjamin, ont une fiche de deux victoires pour aucune défaite, tandis que l’équipe juvénile masculine, dirigée par Hugues Simard, cumule un gain pour une défaite.

Du côté féminin maintenant, l’équipe de niveau cadet a réalisé deux parties nulles et les benjamines ont une victoire et une nulle. Les deux équipes féminines sont entraînées par Lauranne Gagnon et Benoît Bradet.

Le dimanche 29 janvier, les benjamines joueront au Centre éducatif Saint-Aubin, les benjamins masculins au collège de Lévis et les juvéniles masculins à Thetford Mines. Pour les filles de niveau cadet, c’est le dimanche 5 février au collège de Lévis qu’elles continueront leur saison.

Les benjamins masculins. (Photo : gracieuseté)

L’équipe juvénile de niveau masculin. (Photo : gracieuseté)