Marie Anne Rainville dirigera le Musée maritime

Renaud Beauchesne, président du Musée maritime de Charlevoix, a annoncé la nomination de Marie Anne Rainville à titre de directrice générale, en relève à André Simard.

« Les membres du conseil d’administration, conscients du défi de renouveau du Musée qu’induit la construction de trois pavillons et gardiens d’une partie de la mémoire des hommes et des femmes du village, ont unanimement confié ce redéploiement à Mme Rainville. Elle a le mandat d’imaginer la suite de choses, de mieux faire connaître le Musée et de saisir l’occasion de rejoindre de nouvelles clientèles. En 36 ans d’existence, le monde a changé et le Musée doit impérativement et continuellement s’adapter ».

« Mme Rainville, a poursuivi Renaud Beauchesne, a un parcours éclectique qui va du monde du loisir au développement rural, de la communication à la gestion, des organismes communautaires à l’entrepreneuriat privé. C’est cette solide expérience, combinée à l’expertise de l’équipe actuelle du Musée, qui a séduit le conseil, qui voit grand pour l’avenir de l’institution. »

Mme Rainville se dit enthousiaste devant les défis que présente le Musée, comme celui de le mettre en valeur et de mieux faire connaître le patrimoine maritime du Québec.

M. Beauchesne a aussi annoncé que le conseil d’administration a offert un contrat à Marie-Hélène Thivierge, spécialiste en communication marketing. Elle possède 15 ans d’expérience et est au service du Musée depuis le printemps dernier. Native de Saint-Aimé-des-Lacs, Mme Thivierge a le mandat de poursuivre les projets amorcés et de faire connaître à Mme Rainville ce qu’est la fibre charlevoisienne.