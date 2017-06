Manifestation sur la 381: Harold Castonguay satisfait

Le président du conseil d’administration de la zec des Martres, Harold Castonguay, s’est dit satisfait de la manifestation qui s’est déroulée le samedi 24 juin sur la route 381.

« Ça a créé un méchant bouchon. À un moment donné, il y avait autant de personnes en arrière de nous que dans notre file de voitures. On a eu l’impact que l’on voulait », confie-t-il. Lors de l’événement, une centaine de voitures sont parties de Saint-Urbain vers 9 h pour rejoindre la zec en roulant lentement pour obstruer le trafic et ainsi envoyer un message au ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs. « Ce qu’on veut, c’est que le ministère garde les règlements de la MRC concernant les constructions sur les zecs et rien d’autre », affirme M. Castonguay.

« Le seul point qui accroche vraiment avec le ministère, c’est l’intérieur de la cuisinette, parce qu’on a le droit d’avoir une cuisinette. Le ministère autorise une construction de la même grandeur que la roulotte, mais sans isolation et sans finition. Il ne faut pas que ce soit habitable finalement. Ils veulent qu’on construise des cabanons. Mon cabanon n’est pas habitable, mais j’en ai déjà un. Ce sont des cuisinettes qu’on veut », explique M. Castonguay.

Ce dernier se donne une à deux semaines pour donner la chance au ministère de se manifester avant de mettre en branle une deuxième manifestation. « La prochaine fois, on va se diriger vers la civilisation », avertit le président de la zec.

Déçu de Tourisme Charlevoix

Le président de la zec des Martres aurait aimé avoir plus d’appui de la part de Tourisme Charlevoix étant donné l’apport financier de son organisme dans la région. « Je suis très déçu de Tourisme Charlevoix, car ils ne nous ont pas appuyés, malgré tout ce qu’on a fait. On a amené le congrès des zecs dans Charlevoix cette année, on a fait des ententes avec le sentier de quad TransQuébec et avec les pourvoyeurs pour amener plus de chasseurs d’ours sur le territoire. Quelqu’un qui ferait ça pour mon organisation, quand il serait dans le trouble, je serais en avant avec lui », affirme-t-il.