Maison Otis : 10 000 $ pour les organismes communautaires

Plus de 1 000 personnes sont passées à La Maison Otis lors de la vente vide-grenier organisée du 6 au 9 octobre aux profits des organismes communautaires. L’événement a permis d’amasser 10 000 $ qui seront versés à plusieurs organismes communautaires de la région.

Par Gilles Fiset

« C’est extraordinaire, s’exclame au téléphone Martyne Huot, responsable du développement des affaires pour les entreprises de Louis Chapdelaine, propriétaire de l’auberge. « On avait comme objectif d’amasser 2 500 $, mais on a réussi à quadrupler le montant », ajoute-t-elle.

Mme Huot a été très surprise de constater que beaucoup de gens qui avaient travaillé à La MaiMmeson Otis étaient passés acheter un petit souvenir de l’établissement devenu une institution à Baie-Saint-Paul au fil du temps.

La vente vide-grenier avait été organisée pour se débarrasser des articles dont l’établissement voulait se débarrasser avant de refaire une beauté à l’auberge.

Pour les 10 000 $ de dons, plusieurs organismes ont déjà fait connaître leurs besoins, mais ceux qui ne l’ont pas fait peuvent contacter Huot au 1 514-945-1799 ou par courriel au martyne@martynehuot.com.

Les mercredi 11 et jeudi 12 octobre, il y aura une donation éclaire des articles non vendus aux organismes qui en feront la demande. On demande d’appeler Mme Huot pour prendre rendez-vous avant de passer à l’auberge.