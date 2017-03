L’or pour les Rafales benjamines au volleyball

Les filles de niveau benjamin de l’école secondaire du Plateau ont remporté la médaille d’or de la deuxième division au dernier championnat régional de volleyball scolaire qui se déroulait le dimanche 19 mars. La finale s’est jouée en trois manches. Nous avons gagné le premier et perdu le deuxième. À la troisième et dernière manche, nous perdions 13 à 8, mais nous avons effectué une remontée spectaculaire pour gagner 15 à 13 et ainsi remporter le match », raconte l’entraineuse du groupe, Gloriane Morel-Thériault, dans son communiqué. L’équipe ira défendre l’honneur de la région au championnat provincial à Trois-Rivières durant la fin de semaine du 7 avril.