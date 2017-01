Le lieutenant Benoit Morin quitte pour la Beauce

La création des centres de services de la Sûreté du Québec entraîne un mouvement de personnel. Le lieutenant Benoit Morin, directeur du poste de la MRC de Charlevoix-Est, devenu récemment officier d’opération avec la création de la nouvelle structure, quitte pour la Beauce.

Il demeure officier d’opération, mais travaillera au centre de services situé à Saint-Georges-de-Beauce. L’officier débutera ce lundi, 23 janvier, au centre composé des postes des MRC Beauce-Sartignan, des Etchemins, Robert-Cliche et des Appalaches.

Benoit Morin avait pris la direction du poste MRC de Charlevoix-Est à l’été 2014.

Le lieutenant Christian Auger, qui a déjà travaillé au poste de la MRC de Charlevoix-Est de 2005 à 2010, est le nouvel officier d’opération pour le centre de services qui réunit les postes des MRC de Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est. Avant de passer au centre de services, il était à l’unité d’urgence qui couvre l’est du Québec.

Dans la nouvelle structure de la SQ, un officier d’opération supervise et coordonne les opérations pour l’ensemble du centre de services. Il est aussi impliqué dans les mesures d’urgence et les situations majeures en plus de réaliser des mandats spécifiques.

Les mouvements de personnel ne s’arrêtent pas là. Le lieutenant Pierre Tanguay assure présentement la direction intérimaire du centre de service le temps que le transfert du capitaine Jonathan Jauron soit complété.

Les sergents André Harvey et Éric Bilodeau sont devenus responsables intérimaires des postes MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est.

Pour ceux qui se posent la question, les centres de services de la SQ n’a pas de nom officiel qui fait référence au territoire couvert.