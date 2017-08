L’Auberge des Balcons enfin ouverte!

(EB) Juste à temps pour Le Festif!, l’Auberge des Balcons, sise dans l’ensemble conventuel des Petites Franciscaines de Marie, a ouvert ses portes le 20 juillet dernier. Pendant 3 jours, l’auberge qui offre 60 places a affiché complet et l’achalandage est intéressant depuis.

Ceux qui sont curieux de découvrir les lieux seront ravis d’apprendre qu’une activité est prévue le samedi 5 août dans le cadre des Pique-niques de la Maison-Mère. De 11h à 13h, présentez-vous sur place afin de visiter les lieux de façon ludique. Vous pouvez apporter votre lunch ou profiter de l’épluchette de blé d’inde qui se tiendra dans la cour.

L’Auberge des Balcons est ouverte à l’année et 4 personnes y travaillent pour l’instant. Ce nombre pourrait augmenter dans un avenir rapproché afin d’offrir un service d’accueil 24h.

60 lits sont mis à la disposition des clients. « On ne compte pas agrandir pour l’instant. On aura éventuellement de l’hébergement alternatif, pour les séjours de plus longue durée », explique Kevin Besnard, chargé de communications.

Située dans l’aile la plus à l’est du bâtiment, l’Auberge des Balcons ne dispose pas de service de restauration, mais des cuisinettes communes sont mises à la disposition des clients.

La vente des terrains de l’ancienne auberge de jeunesse Le Balcon Vert est signée et on en est à l’étape de la transaction. L’argent de la vente sera versé en totalité à l’Auberge des Balcons, via le service d’hébergement jeunesse Bonhomme Bonhomme. La date officielle de la transaction et le montant total ne sont pas connus.

Rappelons que l’Auberge des Balcons mène présentement une campagne de socio-financement. Déjà 60% de l’objectif a été atteint et il reste encore près d’un mois pour participer à la campagne sur la Ruche (laruchequebec.com). Des contreparties intéressantes sont proposées en échange de votre don : nuitées à l’auberge, journée de ski hors piste, guidée…

Visitez la page Facebook de l’Auberge des Balcons pour en savoir plus.