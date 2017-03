L’art mur à mur au Casino de Charlevoix et au Fairmont Le Manoir Richelieu

Patricia Aubé, commissaire invitée du nouveau parcours artistique qui enjolive les murs du Casino de Charlevoix et du Fairmont Le Manoir Richelieu, a eu un accès privilégiée à la prodigieuse collection Loto-Québec composée de 5000 œuvres récoltés depuis les 35 dernières années. Des heures de plaisir, et de labeur, pour un résultat déambulatoire qui bonifie une visite dans ces établissements.

« C’est extraordinaire d’avoir eu accès à tout ça, mais le défi venait du fait que lorsqu’on choisit d’exposer des œuvres dans un endroit public, il faut s’intégrer à l’esprit des lieux qu’on veut investir », commente Patricia Aubé, qui s’est appliquée à créer un lien cohérent entre les oeuvres. Au final, 45 œuvres ont été disposées au Casino et 33 au Manoir selon les 3 axes qui ont orienté sa sélection, en phase avec les zones mises à sa disposition.

«D’abord, au Manoir, qui est un lieu si particulier, un bâtiment historique imprégné de traces du passé, j’ai choisi des œuvres qui sont très actuelles, parce que puisées dans une collection d’art contemporain, mais qui chacune, à leur façon, évoque le thème de la mémoire », explique-t-elle.

Le Casino, de par sa nature, a commandé une autre approche. «Dans les sections de jeu, on parle principalement d’œuvres abstraites grand format, très colorées. Pour rivaliser avec l’ambiance de ce milieu très visuel, très lumineux, il fallait des œuvres très fortes. Enfin, la sélection du rez-de-jardin du casino porte sur la question du paysage en art. La région est reconnue pour la beauté du paysage, plusieurs artistes sont venus ici pour ça, c’est un clin d’œil à cette thématique renouvelée que j’ai voulu faire », résume la commissaire. Certaines œuvres proviennent de la collection du Musée d’art contemporain, auquel Mme Aubé est affiliée.

Serge Lemoyne, Fernand Leduc, Françoise Sullivan, Michael Smith, Dominic Besner, mais aussi les Charlevoisiens René Richard, Claude Le Sauteur, Jimmy Perron, Stella Sasseville, Louis Tremblay et Gérard Thériault sont au nombre des artistes dont les œuvres se retrouvent au Casino ou au Manoir. «Il était important pour nous de mettre en valeur des œuvres de créateurs québécois, charlevoisiens, et ce parmi la collection de 5000 ouevres d’art de la collection Loto Québec », ajoute Mme Aubé.

Philippe Chantal, directeur du casino, voit d’un très bon œil ce renouveau. «Je trouve le casino encore plus magnifique qu’il était! Il y avait déjà des œuvres d’art, mais on peut être très heureux de ce parcours. Il faut prendre le temps de les regarder. Les gens viennent au casino pour s’amuser, manger, passer un bon moment, mais ils pourront maintenant enrichir leur bagage culturel », conclut le dg.