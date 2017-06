Jeux du Québec : Charlevoix… comme tant d’autres

Contactée par votre journal, SportsQuébec, l’association qui chapeaute les Jeux du Québec, dit ne pas s’intéresser plus à Charlevoix qu’une autre région. « On n’a pas contacté directement Charlevoix. On a envoyé une lettre à l’ensemble des préfets et des maires de la province compte tenu l’urgence de trouver un milieu hôte pour les Jeux d’hiver 2019 », affirme Michèle Demers, directrice des communications corporatives pour SportsQuébec qui ajoute que depuis que la lettre a été envoyée, plusieurs régions se sont montrées intéressées. « On a déjà eu des intérêts de quatre ou cinq régions et on est en pourparler avec celles qui ont levé la main pour accueillir les Jeux », ajoute Mme Demers.