Incendie majeur à Baie-Saint-Paul (VIDÉOS)

Au moment d’écrire ces lignes, les pompiers de plusieurs services incendie de la région combattent un violent incendie à la Ferme du Gouffre sur le rang Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul.

Le feu aurait pris naissance entre 18 h et 18 h 30, selon un témoin qui ajoute que vers 21 h, on pouvait apercevoir les flammes s’élever par-dessus les silos à grain.

Pour l’instant, on ignore la cause de l’incendie. Plus de détails à venir.