Honorés à l’Assemblée nationale

Le 10 février dernier au restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée nationale avait lieu un diner honorifique organisé par les clubs optimistes de Charlesbourg et Ste-Foy afin de souligner l’apport de bénévoles œuvrant dans différentes régions de Québec. Parmi ceux-ci, un couple de Baie-Saint-Paul composé de Rachel Otis et Michel Gagnon. Ils ont été honorés afin de souligner plus de 40 années de bénévolat au sein de leur communauté. Pour l’occasion, Caroline Simard, députée de Charlevoix—Côte-de-Beaupré, leur a remis un certificat de reconnaissance de l’Assemblée nationale. Bravo pour toutes ces années d’implication!