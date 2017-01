Hockey junior: nos Rorquals montrent les dents

Le novice A manque de chance

La chance a décidément fait défaut à l’équipe de niveau novice A de Charlevoix samedi dernier alors qu’ils ont perdu le match 4 à 3 contre les Phénix à Boischatel. « Ce fut un match très serré comme tous ceux que l’on joue cette saison, mais on a eu de la malchance. La rondelle a frappé quatre fois le poteau des buts lors de nos tirs. Quelques centimètres de plus ou de moins et cela aurait pu changer le résultat final du match », énonce l’entraineur Jérôme Tremblay. Les compteurs sont Zachary Bouchard (2) et Zach Villeneuve.

L’atome B défait le Radisson

Les Rorquals Simard-Suspensions ont défait le Radisson de Québec 4 à 2 aujourd’hui samedi à l’aréna Luc-et-Marie-Claude de Baie-Saint-Paul. Émerick McNicoll et Louis-David Tremblay ont chacun compté deux buts durant la partie. L’entraineur de l’équipe charlevoisienne Didier Tremblay, bien que satisfait de la performance de ses protégés pense que son équipe pourrait faire mieux. « Le Radisson est une équipe moins forte que nous, si on avait été confronté à une équipe plus de notre calibre, il aurait fallu que les jeunes travaillent un peu plus que ce qu’ils ont fait », affirme-t-il en ajoutant une mention spéciale pour le travail du gardien Louis-Félix Jacques. « Il a fait vraiment de très bons arrêts durant le match », dit-il.

L’atome C en quart de finale à Saint-Agapit

Les Rorquals PointCo étaient au Tournoi provincial atome de Saint-Agapit en fin de semaine dernière. Ils ont dû s’incliner en quart de finale 1 à 0 face aux Harfangs de Beauport. L’équipe charlevoisienne avait auparavant vaincu les Lynx de la Haute-Beauce 4 à 1 ainsi que les Sénateurs de Laval 5 à 1. Les entraineurs de l’équipe sont satisfaits de leurs protégés qui ont « travaillé très fort », écrivent-ils dans leur communiqué

Une victoire et une nulle pour le pee-wee A

Les Rorquals Simard Suspensions ont triomphé 5 à 2 des Caribous à Charlesbourg aujourd’hui samedi. Les compteurs du match sont William Tremblay, Jacob Tremblay, Émerick Dufour, Philippe Lavoie et Antoine Gravel. Le lendemain, les jeunes charlevoisiens ont annulé 4 à 4 devant les Faucons à Baie-Saint-Paul. Jacob Tremblay a compté deux buts, Thomas Lavoie et Hugo Boivin ont complété le pointage.

Une belle remontée du pee-wee B

Les jeunes hockeyeurs de niveau pee-wee B ont fait preuve de caractère en fin de semaine en ne se laissant pas abattre malgré une première période désastreuse contre les Élans à Charlesbourg samedi. « Mes gars ont montré une force de caractère comme j’aime voir. On perdait 5 à 0 après la première période, alors je les ai réunis pour leur dire qu’ils sont capables de remonter ça, s’ils le veulent. Et les gars ont réussi à remonter le pointage pour perdre par un point seulement et terminer la partie 8 à 7 », relate l’entraineur de l’équipe, Dany Caron. Ce dernier est un peu déçu cependant par la performance de ses protégés dimanche contre les Éperviers à Baie-Saint-Paul alors que le match s’est terminé par une défaite de 8 à 1. « Ils se sont laissé un peu aller aujourd’hui », commente-t-il après le match. Un laisser-aller remarqué par les entraineurs. « Avant les fêtes, il y a eu un laxiste dans les pratiques. Malheureusement, en plus, c’était souvent ceux qui en avaient le plus besoin qui ne se pointaient pas aux pratiques. Il a fallu que l’on remette les pendules à l’heure. Dany a donc mis son point sur la table pour leur faire comprendre que si les gars veulent s’améliorer, il faut venir aux pratiques et travailler », énonce Pierre Moreau, entraineur adjoint.

Les entraineurs du pee-wee B demeurent réalistes quant aux performances de leurs protégés pour la présente saison, mais continuent leur travail en ayant en tête des objectifs à plus long terme. « On ne se fait pas d’idées. Pour cette année, on est dernier au classement et on ne finira pas premier. La saison est à oublier. Mais on veut que les petits gars soient prêts pour l’an prochain, leur deuxième année pee-wee pour la plupart. Donc, notre but c’est de motiver les jeunes et de leur permettre de se développer pour leur prochaine saison. Mais, il faut qu’en attendant qu’ils aient aussi du plaisir à jouer et qu’ils performent au meilleur de ce qu’ils peuvent pour le reste de la saison », explique encore M. Moreau.

Un beau week-end pour le midget A

Les protégés de Marc-Olivier Dufour ont connu deux gains en fin de semaine dernière. Le premier fut samedi à Baie-Saint-Paul alors que l’équipe a vaincu 4 à 3 les Harfangs de Beauport. Le second a été contre les Caribous à Charlesbourg le lendemain alors qu’ils ont battu l’équipe locale 2 à 1. « Je suis fier de la performance de mes jours durant la dernière fin de semaine. Samedi, ils ont respecté la discipline, mais dimanche cependant, il y a eu quelques incidents qui nous ont valu un joueur suspendu », affirme l’entraineur en ajoutant que le classement de son équipe, soit septième sur 13, ne reflète pas la fiche du midget A de Charlevoix qui est de 9 victoires, 4 défaites et trois parties nulles. « On a malheureusement perdu beaucoup de points à cause du manque de discipline », confie-t-il.

Le Junior AA éliminé en demi-finale

Le PointCo a dû s’incliner 10 à 0 en demi-finale contre l’équipe de Jonquière lors du Tournoi provincial de hockey junior qui se déroulait à Clermont en fin de semaine dernière. Le PointCo a vaincu Sainte-Marie-de-Beauce vendredi soir 4 à 0 pour ensuite triompher 4 à 1 contre Charlesbourg le lendemain. L’écope junior charlevoisienne a cependant dû s’incliner une première fois 1 à 0 face à Montmagny avant d’être éliminée.