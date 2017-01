La Grande Traversée de l’Isle-aux-Coudres

De nécessité à… festivité!

Chaque année, durant le glacial mois de février, près d’une quarantaine d’équipes de canotiers aguerris tentent de remporter la coupe de la Grande Traversée, une course de canots à glace inspirée de la petite histoire de l’Isle-aux-Coudres.

Jusqu’au milieu du siècle dernier, les habitants de l’Isle-aux-Coudres devaient compter sur la force et la bravoure de ses meilleurs rameurs pour s’approvisionner en denrées fraîches ou recevoir la poste en hiver, quand le fleuve était constellé de glace.

Même si les menues embarcations de cette époque sont désormais inutiles pour approvisionner l’île grâce aux nouveaux traversiers à coque de fer, le parcours de huit kilomètres à travers les glaces se poursuit toujours, une fois par année en février, et ce depuis un quart de siècle sous forme d’épreuve sportive. La Grande Traversée, comme on l’appelle, fait d’ailleurs partie intégrante du circuit de courses de canots à glace du Québec. Pour honorer la tradition, les équipages doivent se lancer à l’assaut du fleuve à partir de l’île et ramener un sac postal déposé au préalable sur les berges de la municipalité la plus rapprochée, Saint-Joseph-de-la-Rive.

On doit à Anie Harvey, une femme de l’Isle-aux Coudres tombée amoureuse d’un canotier, l’organisation de la première édition de la Grande Traversée en 1991. Cette dernière est toujours aux commandes de l’événement qui amène son lot de festivité sur sa petite île durant trois jours consécutifs, du vendredi au dimanche! Les qualifications pour l’impressionnante épreuve se tiennent le vendredi soir avant la course et, sous les lumières conjuguées des lampes électriques et des étoiles, apportent une touche de féérie à l’événement. Les festivités se terminent par le traditionnel déjeuner des canotiers du dimanche matin où tous se réunissent pour échanger sur les exploits de la dernière traversée.

Pour plus de renseignements ou pour connaître les dates exactes de la prochaine Grande Traversée, aller au http://www.grandetraversee.com/.