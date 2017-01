Grand Rassemblement des motoneigistes de 27 et 28 janvier: des conditions idéales

Crédit photo : Gracieuseté

Les 350 centimètres de neige accumulés dans les sentiers charlevoisiens garantissent des conditions optimales pour amateurs de « ski doo » qui participeront au Grand Rassemblement des motoneigistes dans Charlevoix les 27 et 28 janvier à l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu.

Comme par les années passées, il s’agit d’un rendez-vous à la fois sportif et festif. La Tournée 5×5 enflammera la soirée. Sylvain Cossette, Andrée Watters, Nadja, Jérôme Couture et Élizabeth Blouin-Brathwaite se produiront lors du traditionnel souper-spectacle, une performance qu’on promet énergique et entraînante.

Des prix feront l’objet d’un tirage et le Rallye de poker du Casino de Charlevoix sera l’occasion d’une belle promenade.

Le Fairmont Le Manoir Richelieu offre une forfaitisation spéciale pour l’événement. Diverses formules avec hébergement sont proposées, avec repas, souper-spectacle… Il est possible de n’assister qu’au spectacle à partir de 65 $ (taxes en sus).

Pour information et réservation, téléphoner au Fairmont Le Manoir Richelieu, au 1 800 441-1414.

Les paysages de Charlevoix ont tout pour plaire aux motoneigistes.