Go-Xplore.com lance sa nouvelle plate-forme

L’équipe de TVC-VM/Go-Xplore.com a fait connaître sa nouvelle plate-forme vendredi en présence de nombreux partenaires, collaborateurs et citoyens rassemblés au restaurant Allegro Voga Café, qui fêtait aussi l’ouverture des terrasses. Le site Internet permet de visiter un nouveau concept de magazine web, qui est un moyen de présenter de façon originale et dynamique des intervenants, événements, entreprises et organismes de la région.

La refonte des sites web de TVC-VM et de Go-Xplore.com était nécessaire, l’équipe a profité de cette occasion pour se doter d’une seule plate-forme. « Nous avons travaillé fort pour vous offrir ce magazine, dont nous sommes fiers et qui est à notre image et qui correspond aux standards de qualité que nous avons établis, a précisé le directeur général Patrice Gagnon. Nous fonctionnons comme une fourmilière, chaque élément de notre équipe travaille ensemble. Le design visuel est accrocheur et distinctif et nous croyons que notre approche magazine contribuera encore plus au rayonnement de Charlevoix. »

Le site Internet a été créé par l’Agence Amiral web et a nécessité un investissement de 50 000 $ en plus d’un an de travail. Plusieurs partenaires ont contribué au projet, dont le Plan culturel numérique du ministère de la Culture et des Communications du Québec et la MRC de Charlevoix-Est. Toutes les productions et réalisations de TVC-VM/Go-Xplore.com peuvent être visionnées au www.go-xplore.com.

Plus d’informations sur cette nouvelle plate-forme dans votre prochain Journal.