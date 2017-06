La Fondation de l’hôpital de La Malbaie amasse 47 125 $

Le tournoi de golf de la Fondation de l’hôpital St-Joseph de La Malbaie a permis de recueillir une somme de 47 125 $, qui servira à ;.acquisition d’équipement pour les soins en ORL. Un total de 91 golfeurs se sont élancés au club de golf Murray Bay pour cette cause vendredi dernier.

Le président de la Fondation, Gilles Jean, a rappelé l’importance des donateurs qui permettent à la Fondation de doter l’hôpital d’équipements afin de répondre aux besoins de la population et aient accès à des soins. « C’est vous qui participez au souper et au tournoi, qui sont les plus importants pour la Fondation. Sans l’appui des donateurs comme vous, la fondation ne pourrait pas fonctionnée », a soutenu le président lors du souper, qui a accueilli 137 personnes.

Le Dr Marcel Camiré, représentant du service en ORL, a montré l’importance de l’équipement pour l’hôpital de La Malbaie. « Nous aurons trois nasolaryngoscopes flexibles et un système qui permettra d’utiliser une vision en haute définition, a-t-il précisé. Ces outils nous faciliteront la tâche pour poser un diagnostic et pour faire de la sensibilisation. »

Plus de détails et de photos dans la prochaine édition du Journal.