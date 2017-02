Le fjord bientôt reconnu par l’UNESCO?

Le fjord du Saguenay pourrait se retrouver parmi la liste indicative du Canada, une première étape vers une reconnaissance officielle de l’UNESCO et ce, grâce au travail du comité fjord du Saguenay – Patrimoine mondial qui vient d’en soumettre la candidature.

Le comité a procédé ce vendredi 27 janvier au dépôt de sa candidature auprès de Parcs Canada, avec le consentement officiel du gouvernement du Québec.

« En plus de ses paysages majestueux, de sa faune et sa flore singulières, de son environnement marin exceptionnel et de son occupation humaine qui remonte à près de 8 000 ans, le fjord du Saguenay est aussi le lieu historique de la Grande-Alliance, premier pacte franco-amérindien au Canada survenu en 1603 à la Pointe-aux-Alouettes. Le fjord du Saguenay fait également partie des 38 fjords de la planète d’une longueur de plus de 100 km alors que ses profondeurs peuvent atteindre 275 mètres. Ce dernier est aussi le plus important fjord à une telle latitude », affirme-t-on, pour convaincre l’UNESCO de reconnaître la valeur de ce « joyau naturel, culturel et historique ».

Sylvain Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix-Est, est l’un des trois porte-parole du comité. Il considère la démarche comme un « projet socioéconomique durable de valeur internationale ». L’ex-député bloquiste Robert Bouchard estime que l’ampleur des retombées pour le secteur touristique qu’une reconnaissance à l’UNESCO peut amener, ainsi que le côté rassembleur du projet, ne sont pas à négliger. . « Le projet a reçu de nombreuses résolutions d’appui depuis ses débuts et la campagne se poursuit toujours. Les citoyens et organismes peuvent nous appuyer jusqu’au 30 avril par notre site Web », indique pour sa part Claude Deschênes, président du comité et représentant de la Côte-Nord.

Pour plus d’information ou pour donner votre appui, consultez le site fjordpatrimoine.com et la page Facebook/fjordsaguenayunesco.