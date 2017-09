La fierté du Groupe Beaubien : le Spa O’Quartz ! (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Investissement de 14 M $ dont 2 M $ pour le spa

Avec beaucoup d’émotions, les enfants du fondateur du Groupe Beaubien ont inauguré hier matin le rêve de leur père Denis, celui de bâtir un spa unique au Québec dans le milieu le plus merveilleux : Charlevoix.

« À quelques jours de son décès, notre père disait encore : « Il y a une place unique au monde située au Québec et c’est dans notre belle région de Charlevoix : montagne de roche de quartz sculptée, chute naturelle intérieure, vue imprenable sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. » Il avait évidemment vu juste, compte tenu du spa unique découvert ici par les invités à l’intérieur même de l’Hôtel Le Petit Manoir du Casino », a confié sa fille Sylvie, trémolos dans la voix.

Selon François Beaubien, fils et copropriétaire et gestionnaire de l’hôtel, la clientèle est dithyrambique : « Depuis quelques jours, les premiers clients du Spa O’Quartz sont unanimes : ils vivent une expérience unique, point à la ligne! Ils peuvent bénéficier d’une panoplie de produits et services à même le Spa et ils ont aussi l’occasion inédite de profiter des bienfaits du quartz ».

Les Beaubien ont vécu de difficiles épreuves personnelles et professionnelles depuis l’annonce de la courte maladie du paternel, l’automne dernier. Mais puisqu’un vainqueur ne lâche jamais, ils se sont inspirés de Denis pour réaliser son rêve dans l’esprit qu’il l’avait imaginé.

L’aventure hôtelière des Beaubien à La Malbaie a commencé en 1995, avant même le Casino. Puis, un violent incendie a tout ravagé en 2014. La construction amorcée en 2015 par Guy Germain, un ami de la famille, a fait de ce lieu le site le plus moderne des complexes du Groupe. Construit au coût de 14 M $, dont 2 M $ pour le spa, il compte 191 unités d’hébergement, soit 25% de plus qu’avant, en plus d’une salle multifonctionnelle pouvant accueillir 250 personnes. Un spectacle mettant en vedette le groupe La Chicane y sera d’ailleurs présenté ce week-end au profit d’Opération Enfant Soleil. Deux saunas, une zone Tiki Bar de même qu’un espace de massothérapie Zen évasion se retrouvent à l’intérieur du centre.

Le nombre d’emplois a aussi augmenté de 25%, passant de 60 à 80, rendus nécessaires avec la nouvelle offre de services. On parle de 110 chambres à l’hôtel, trois suites, plus les 78 chambres des deux pavillons sur le complexe.

« Cet hôtel va se démarquer et devenir un site recherché, une destination unique au Québec. C’est grâce à M. Beaubien, un excellent collaborateur de la Ville, un homme à l’écoute des gens », a soutenu Gaston Lavoie, représentant du maire Michel Couturier, lequel était en route vers Montréal.

Caroline Simard, députée et adjointe parlementaire de la ministre Julie Boulet, a aussi craqué sous le charme des lieux : « Oui comme vous le dites, ici c’est un microclimat, mais je peux vous dire qu’à la vue du complexe, on ressent un moment de bonheur. Mettre à l’honneur un joyau naturel est une spécialité chez-nous. On peut dire que la famille Beaubien est à l’écoute d’une clientèle de plus en plus capricieuse et sélective ».

En conclusion, Sylvie Beaubien a rappelé les valeurs transmises à la famille par M. Beaubien tout au long de sa vie : loyauté, franchise, honnêteté et harmonie familiale. En espérant que tout le personnel saura s’en inspirer pour permettre à la clientèle de savourer des moments de bonheur.

Voyez la vidéo que notre vidéaste Claude Boulet nous a préparé.