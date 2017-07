Les Fêtes de la mer en images

La 26e édition des Fêtes de la mer a eu lieu aujourd’hui au Musée maritime de Charlevoix à St-Joseph-de-la-Rive. Plusieurs activités se sont déroulées dont la dernière messe de l’abbé Jean Moisan sur la goélette St-André et la traditionnelle course de bateaux. Les enfants ont pu s’amuser en faisant un tour de train et dans les jeux gonflables. Les familles ont aussi regardé la course des petits bateaux dans la rivière des Boudreault.

À la fin de la messe spéciale, l’abbé Jean Moisan a béni la statue du Saint-Frère André, qui a par la suite été placée dans la timonerie de la goélette St-André. L’abbé Jean Moisan fera aussi partie des gardiens du phare pour souligner les nombreuses messes célébrées sur la goélette. « C’était ma dernière, mais c’était la plus belle et la plus extraordinaire, a confié le prêtre de Saint-Joseph-de-la-Rive, qui est âgé de 89 ans. J’arrête parce que c’est rendu trop difficile pour moi. Toute bonne chose a une fin. »

Dix équipes se sont affairées à construire des bateaux en carton pour la traditionnelle course, qui est le moment-phare des Fêtes de la mer.

Nous vous présentons quelques clichés de cette journée.

Plus de détails et le bilan de ces festivités seront publiés dans le journal du 12 juillet.