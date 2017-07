Festif de ouf!

Le Festif! a été lancé en grandes pompes ce soir, avec les spectacles enlevants de Valaire et Caravan Palace sur la Scène Desjardins, mais aussi ceux de Loco Locass, Weaves et Chocolat, le premier sous chapiteau et les autres au sous sol de l’Église.

La foule ne s’est pas faite prier pour danser allègrement, tant sur le hip hop jazzy touffu de Valaire et le verbe scandé de Loco Locass que sur le swing/rockabilly boosté aux vitamines de Caravan Palace.

A la chapelle des Petites Franciscaines, Antoine Corriveau a charmé un public clairsemé mais attentif.

Les joyeux énergumènes de Weaves, au sous sol de l’église, a aussi reçu une foule un peu timide en nombre, mais ô combien fervente!

Miss Sassoeur et les Sassys et Emile Gruff, en ouverture de la Scène Desjardins.

A noter que les 2 soirées, vendredi et samedi, de la Scène Desjardins affichent complets, une première dans l’histoire du festival qui est visiblement victime de son immense succès.

Ceux qui se dépêchent pourront quand même trouver leur compte dans l’un ou l’autre des quelques spectacles payants n’affichant pas complets ou dans les nombreux spectacles gratuits proposés ici et là par le Festif!

