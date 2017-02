Femmes charlevoisiennes à l’honneur

La prochaine grande exposition du Musée de Charlevoix sera consacré à la Femme charlevoisienne avec un grand F. Vous êtes d’ailleurs sollicité afin de contribuer à l’événement, puisque le musée est présentement à la recherche des photos datant des années 1860 à 1960 et faisant la part belle à la moitié féminine de l’humanité.

« Cette exposition se veut un hommage à ces femmes d’ici, qui étaient des enseignantes, des infirmières, des femmes au foyer, des entrepreneures, des étudiantes, des célibataires, des cheffes de famille, etc », explique Caroline Rossetti, nouvelle responsable des communications et du développement au Musée.

Certes, les archives du Musée regorgent de photos, mais un appel est tout de même lancé à la population. Tous les moments importants de la vie des femmes du centenaire ciblé sont intéressants, que ce soit leur jeunesse, leur mariage, leur travail, leur vie familiale et les moments de l’histoire qui ont marqué leur vie dont la dépression des années 1930, les guerres mondiales, etc… Les photos doivent être remises en mains propres Julie Côté, conservatrice du Musée de Charlevoix, ou transmises par courriel (en haute résolution) à conservation@bellnet.ca, avant le vendredi 3 mars 2017. À noter que le Musée de Charlevoix est ouvert tous les jours et l’accès est gratuit pour les Charlevoisiens les dimanches. Les expositions Charlevoix Raconté et Trésors de nos collections / La vie à la ferme, ainsi que De l’Étable au Musée sont en cours.