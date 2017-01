Pas d’équipe de l’Isle à la Grande Traversée 2017

Pour la première fois depuis 27 ans, aucune équipe de canotiers de l’Isle-aux-Coudres ne disputera l’épreuve de canot à glace à la fin du mois de février prochain, une question de santé et… de solidarité.

Par Gilles Fiset

Même si plusieurs athlètes insulaires prendront part à la course de canots entre l’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive du 25 février comme membres d’une des équipes de canot à glace, aucune embarcation ne sera composée uniquement de « Marsoins ».

Les canotiers du Groupe Desgagnés, par solidarité avec un des leurs, ne participeront pas à la désormais classique course de canots à glace. Guy Lapointe, canotier depuis 32 ans, dont 27 ans à bord du canot de l’embarcation du Groupe Desgagnés, doit rester sur la terre ferme cette année pour des raisons de santé. « Mon mari est atteint d’un cancer et il est en plein traitement. Son équipe est solidaire et ne participera pas à la course, mais elle sera avec lui sur le quai lors de l’épreuve », confie Anie Harvey organisatrice de la Grande Traversée.

Un record de participants

Les organisateurs de la Grande Traversée s’attendent à un record de participation cette année. « Habituellement on a entre 40 et 45 canots, mais cette année on a espoir d’atteindre la cinquantaine d’embarcations. Le milieu du canot à glace se porte bien en 2017. Il y a plus d’une dizaine d’équipes cette année sur le circuit et donc ça augure bien pour nous » , confie Mme Harvey.

Une vedette sera de la course

Mylène Paquette, la Québécoise mondialement connue pour avoir traversé l’Atlantique Nord en solitaire à la rame en 2013 sera parmi les concurrents de la course de canots à glace.