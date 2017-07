La députée Sylvie Boucher présidera le tournoi de golf de Ressource Genesis

Crédit photo : Courtoisie

La députée de Beauport-Côte-de-Beaupré-Ile d’Orléans-Charlevoix, Sylvie Boucher, sera la présidente d’honneur du tournoi de golf bénéfice de l’organisme Ressources Genesis, qui se tiendra le 19 août au club de golf Murray Bay.

L’organisme, qui vient en aide aux personnes aux prises avec des dépendances, a récemment subi une restructuration. Une nouvelle équipe professionnelle, diplômée et dynamique est désormais à pied d’œuvre pour organiser cet événement-bénéfice, considéré comme la plus grande activité de financement. « L’argent amassé permettra d’assurer une amélioration constante de nos services pour répondre adéquatement aux besoins de la population de Charlevoix-Est, a souligné la coordonnatrice et intervenante Emilie Fortin. Cette année, nous avons opté pour une formule allégée axée sur le plaisir du golf et la légèreté de la soirée. »

Le tournoi de golf se déroulera sous la formule continuous mulligan. Un nouveau volet a été ajouté avec la Coupe entreprise, qui s’adresse aux équipes formées au sein d’une entreprise charlevoisienne. L’activité se terminera par un souper et soirée animée par Léandre Bergeron. Mentionnons en terminant qu’une toile originale de Guy Paquet fera l’objet d’un encan.

Pour tout autre information ou inscription, composez le 418-665-3912 ou communiquez avec Emilie par courriel au emiliefortin@ressourcegenesis.info.