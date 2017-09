Rêves d’automne: la délégation australienne est arrivée

Pour la 27e édition de Rêves d’automne, c’est l’Australie qui est à l’honneur pour « Couleurs sur le monde ». La délégation d’artistes australiens a donc été officiellement reçue ce mardi 26 septembre au Carrefour culturel Paul-Médéric. « La durée totale de leur séjour avec Rêves d’automne va être d’une semaine, mais c’est certain qu’ils vont déborder un peu pour visiter Charlevoix », explique l’organisatrice en chef de cette 27e édition, Cathy Martin. « Leur but en venant ici est d’échanger avec des artistes québécois, de montrer leur travail, de découvrir la culture artistique de la région et du Québec et de créer des liens avec les artistes de la place », ajoute-t-elle.

À partir de jeudi le 28 septembre, et ce jusqu’à dimanche, chaque artiste va créer une œuvre en direct et échanger avec le public au Carrefour culturel Paul-Médéric.

La délégation australienne mélangée avec les artistes québécois et canadiens. Tous les artistes ont reçu une reproduction d’une toile de Guy Paquet en cadeau.

Les artistes australiens