Défaite 4 à 2 des Éclairs (vidéo)

Pour leur deuxième partie en saison régulière, les Éclairs de Charlevoix ont essuyé une défaite 4 à 2 face au MGR Expresse de Jonquière à Clermont vendredi dernier. Un match très physique durant lequel la défensive du MGR Expresse a joué au désavantage de l’équipe charlevoisienne.

Par Gilles Fiset

« Ce fut un bon match de hockey. Le résultat aurait pu être différent si notre avantage numérique avait été plus productif. Mais, on doit quand même donner du crédit à l’équipe de Jonquière. Ses joueurs ont bien joué et leur défensive ne nous a pas donné beaucoup d’occasions de marquer », déplore l’entraineur des Éclairs, Jean-François Dufour.

Après la première période, les deux équipes totalisaient chacune un seul but. Après une deuxième reprise de jeu sans aucun point, la troisième période a décidé du match. Les MGR Expresse ont compté trois buts pour un seul des Éclairs en toute fin de match, à la dix-huitième minute. C’est Alexandre Larouche qui a déjoué le cerbère du filet de l’équipe de Jonquière.

Un match physique

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la partie de vendredi a été particulièrement physique. L’arbitre a dû sévir 33 fois au total au cours du match pour les deux équipes dont 16 lors de la seule première période.

Même les spectateurs ont été pris à partie alors que certains joueurs de l’équipe de Jonquière ont eu de brefs échanges musclés avec quelques-uns d’entre eux durant le match.

Une situation que Robert Desjardins, le président de la ligue de hockey sénior Lac au Fleuve déplore, tout en considérant les événements du match comme clos. « On est encore à la planche à dessin au niveau de la ligue. On espère que les parties vont se passer différemment, mais il y a des fois de petites choses qu’il ne faut pas que ça arrive », confie M. Desjardins en ajoutant qu’il avait déjà parlé aux entraineurs. « Je suis convaincu que ça ne se reproduira plus. Ce sont des points sur lesquels ont va s’ajuster », dit-il.