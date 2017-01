Un début de saison phénoménal

Crédit photo : Alain Blanchette

Les stations de ski du Mont Grand-Fonds et du Massif de Charlevoix ont connu une période des Fêtes qui risque de passer à l’histoire. Elles ont reçu de la neige tôt et en quantité importante, de quoi attirer les amateurs de sports de glisse de partout en Amérique.

« Il n’y a pas de mot tellement c’est extraordinaire! », lance Katherine Laflamme, directrice des relations de presse au Massif de Charlevoix. « Autant de neige, on voit rarement ça en début de saison. Dans les dernières années, on n’a pas été gâté comme ça », poursuit-elle.

Courtoisie Le Massif. Photo Alain Blanchette

La station de Petite-Rivière-Saint-François a reçu 66 cm en 7 jours pour un total de 236 cm en date du 2 janvier. Ce début de saison de rêve s’explique en grande partie par les conditions offertes. « La notoriété de Charlevoix, une région connue et reconnue, et les efforts marketing sont d’autres facteurs de ce départ lion qu’on apprécie. On voit beaucoup de familles ainsi que des plaques de l’Ontario et des États-Unis. Tout est positif », ajoute la porte-parole.

Fidèle à sa tradition, le Massif de Charlevoix ne divulgue aucun chiffre sur son achalandage. Il n’est cependant pas faux de prétendre que la station accueille de 3000 à 4000 personnes lors d’une grosse journée. Katherine Laflamme a mentionné, pour donner une idée d’une journée fortement achalandée, qu’un « stationnement additionnel a été utilisé parce que les cinq habituels étaient complets! »

La luge a aussi remporté beaucoup de succès alors que toutes les descentes ont été vendues à partir du 23 décembre.

Courtoisie Mont Grand-Fonds

Au Mont Grand-Fonds, le p.-d.g. Alain Goulet flotte sur un nuage. « Le succès est cosmique », image l’intervenant qui nous a habitués aux formules spectaculaires. La station qu’il dirige présente des chiffres pour le temps des Fêtes qui n’ont aucune comme mesure avec ceux de l’an dernier.

Du 20 décembre au 2 janvier, le ski alpin affiche une hausse de 40%, le ski de fond, une hausse de 21% et les adaptes de la raquette sont deux fois plus nombreux. « On ne peut pas comparer avec décembre 2015 compte tenu de l’ouverture tardive, mais la hausse globale est de 59% », commente Alain Goulet. Une journée achalandée représente 1500 clients.

Le p.-d.g. du Mont Grand-Fonds a déjà vu autant de neige dans un centre de ski, mais « jamais dans la période des Fêtes. C’est méga ». La station de La Malbaie avait reçu 3,2 mètres de neige le 2 janvier. « Les conditions sont celles de la semaine de relâche », poursuit-il. L’augmentation de la clientèle ne crée pas une pression trop forte sur les installations. « C’est très convivial. Personne ne se sent coincé dans le chalet. Les installations suffisent pour accueillir les clients sans qu’ils soient à l’étroit. À court terme, c’est suffisant », mentionne le p.-d.g. de la station qui pourrait dépasser les 45 000 jours ski. Le bilan de la récente saison était de 43 200 jours ski.

Courtoisie Mont Grand-Fonds

Le Mont Grand-Fonds estime que 75% de sa clientèle est de l’extérieur de la région. Le tiers provient de Montréal et de la Montérégie.

L’année s’est très bien terminée pour la station. Le 30 décembre, le Réseau Sport Activité lui accordait une note de 102% . « Une note parfaite pour la montagne parfaite », dit fièrement Alain Goulet .