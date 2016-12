Pas de hausse de taxes dans les TNO de Charlevoix-Est

Crédit photo : MRC de Charlevoix-Est

Les contribuables des territoires non organisés de Sagard-Lac Deschênes et du Mont-Élie recevront un compte de taxes 2017 similaire à celui de l’année qui s’achève.

Le conseil des maires de Charlevoix-Est a gelé le taux de la taxe foncière à 0,35 $ du 100 $ d’évaluation dans un budget en baisse sur celui de 2016. Le budget 2017 s’élèvera à 594 620 $ alors qu’il atteignait 606 034 $ cette année. 80 000 $ du surplus des TNO ont été affectés au prochain budget. Pour équilibrer celui de l’année en cours, une somme de 100 000 $ avait été affectée.

Le Domaine Laforest de la famille Desmarais qui représente plus de la moitié de l’évaluation foncière des TNO relève le rôle d’évaluation pour les années 2016, 2017 et 2018. Les propriétés et terrains sont évalués à 53 606 600 $ (51 106 700 $ pour les propriétés et 2 449 900 $ pour les terrains) alors que l’évaluation globale atteint un peu plus de 103 M$.

Selon les données de la MRC de Charlevoix-Est, il y aurait environ 200 résidents permanents à Sagard-Lac Deschênes. On compte de nombreuses résidences secondaires sur l’ensemble du TNO.