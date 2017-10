Un record de participation au primaire

L’épreuve de sélection des coureurs charlevoisiens pour la finale régionale de cross-country interscolaire avait lieu le jeudi 5 octobre au parc récréatif de l’Amical à Saint-Hilarion.

Pour la première fois depuis que la compétition existe, soit plus d’une vingtaine d’années, toutes les écoles primaires de la région ont fait participer leurs élèves de la quatrième à la sixième année, soit plus de 300 jeunes. « On a de plus en plus en plus de soutien des directions d’école et on se parle entre professeurs d’éducation physique pour réussir à amener le plus de jeunes possible », confie un des responsables de l’événement, David Savard-Gagnon, pour expliquer ce record. Les onze premières filles ainsi que les onze premiers garçons représenteront la région au championnat de la région Québec–Chaudière-Appalaches, qui aura lieu samedi prochain au centre éducatif Saint-Aubin.

Une cinquantaine de jeunes du secondaire ont aussi couru cette journée-là. Il est à noter qu’il n’y avait pas de coureurs dans la catégorie juvénile garçon cette année. Les huit premiers garçons et les huit premières filles accompagneront leurs camarades du primaire au championnat régional.

L’équipe moustique fille qui représentera la région : Léa-Rose Albert, Éloïse Fortier, Noémie Tremblay, Rose Savard-Ferguson, troisième position, Aurélie Ménard, première position, Mélissa Bouchard, deuxième position, Kelly-Ange Delisle, Marie-Lou Foster, Magalie Marcoux, Gabrielle Lajoie et Emma Bouchard.

L’équipe qui représentera Charlevoix chez les garçons du primaire : Justin Renaud, troisième position, Pierre-Antoine Fillion, Clovis St-Pierre, première position, Joey Lajoie, deuxième position, Charles-Étienne Guay, Jordan Guay, Zacharie McNicoll, Zénon Boudreult, Thomas Thibeault et Victor Marrant.

Les médaillés, catégorie benjamin garçon : Hugo Boivin, médaille de bronze, Charles-Olivier Simard, médaille d’or et Alexis Simard, médaille d’argent.

Les trois premières positions du côté benjamin fille : Zoé Simard, troisième position, Marianne Bouchard, première place et Sandy Simard, deuxième position.

Les premières positions dans la catégorie cadet fille : Élianne Labbé, troisième position, Kellyanne Lahaie, première place et Alice Girard, deuxième place.

Les médaillés du cadet garçon : Émile Fillion, médaille de bronze, Tristan Chartier, médaille d’or et Charles Maltais, médaille d’argent.

Les trois premières places du juvénile fille : Jade Dufour, troisième place, Élizabeth Lavoie, première place et Chloé Boily, deuxième place.