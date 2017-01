Des croisiéristes sportifs à La Malbaie

Crédit photo : site web CTMA

La 15e édition de la Traversée de la Gaspésie, une grande expédition en ski de fond ou en raquette dans la péninsule gaspésienne, sera agrémentée exceptionnellement de son pendant « croisière », la Grande traversée du St-Laurent. 350 participants, invités, journalistes et bénévoles embarqueront à bord du CTMA Vacancier pour cette croisière hivernale sportive qui voguera de Gaspé à Montréal. Plusieurs escales, dont une à La Malbaie, sont au programme.

Par Émélie Bernier

Tout au long des diverses escales, les croisiéristes raquetteurs et fondistes débarqueront pour se délier les jambes et faire différentes activités de découverte. Au total, les skieurs parcourront près de 200 km pendant la semaine, alors que les raquetteurs effectueront environ 90 km de randonnée. Après des haltes et des expéditions dans le Parc national Forillon et à Matane, ils débarqueront à La Malbaie où deux journées d’activités les attendent les 25 et 26 janvier. Le 26, notamment, ils effectueront une randonnée de 27 km dans le Parc des Grands-Jardins.

Après une halte à Québec, les participants se retrouveront au sommet du Mont-Royal le 28 janvier à l’occasion des Hivernales, le premier grand rassemblement des célébrations du 375e anniversaire de Montréal puisque la Grande traversée du Saint-Laurent s’inscrit dans la programmation officielle des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

Les sportifs moins aguerris qui aimeraient toutefois participer à la Grande Traversée peuvent le faire car une programmation d’activités touristiques et culturelles à bord du navire et dans les différentes escales visitées a été mise en place par l’organisation.

Visitez le www.tdlg.qc.ca pour tous les détails.