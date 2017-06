Concours d’hommes forts: Louis-Philippe Lavoie termine sixième

Louis-Philippe Lavoie, de Baie-Saint-Paul, a terminé sixième parmi neuf participants lors du concours d’hommes forts du Rodéo de Charlevoix, dimanche dernier.

« C’est la deuxième année que je participe. L’an dernier il y avait des athlètes de blessés, alors ils m’avaient invité. J’avais moins bien performé que cette année cependant, j’avais terminé dernier, relate M. Lavoie. Habituellement je compétitionne dans la catégorie amateur, mais vu que je suis de la région et que j’ai bien performé au championnat provincial en terminant cinquième, j’ai été autorisé par la fédération du Circuit des hommes forts à compétitionner avec les professionnels aujourd’hui ».

C’est d’ailleurs l’objectif de Louis-Philippe, de passer au niveau professionnel cette année. « Pour ça, il va falloir que je termine dans les deux premiers aux championnats provincial et canadien », précise-t-il.

C’est le très connu Jean-François Caron, gagnant du titre de l’Homme le plus fort au Canada de 2011 à 2016, qui a remporté la première place.

Voici quelques photos de la compétition