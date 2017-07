Les champions du Triathlon de retour

L’organisation du Triathlon de Charlevoix confirme le retour d’Alexandre Boulé, de Chicoutimi, et d’Élise Lechasseur, de Québec, les champions de 2016 dans la catégorie « triathlon olympique ».

L’an dernier, on se rappellera que Boulé avait devancé Jean-Philippe Thibodeau, le triathlète qui détient le plus de victoires sur le circuit de Charlevoix.

Les athlètes seront à nouveau en grand nombre le 30 juillet prochain au Triathlon de Charlevoix. Avec plus de 425 inscriptions, si la tendance se maintient, la capacité maximale sera atteinte d’ici le 26 juillet, la date limite pour confirmer sa participation.

Quant aux autres activités, le triathlon des enfants affiche pratiquement complet et plus de dix équipes de nageurs traverseront le lac Nairn le samedi 29 juillet sur une distance de 2,5 kilomètres.

À ce chapitre, deux équipes de Charlevoix sont inscrites: celle de Claude Miville, de Saint-Irénée, et celle d’Élisabeth Bussières, 13 ans, qui fera la traversée avec sa mère Mireille et ses deux entraineurs, Hugo Descoteaux-Simard et Simon Fortin. La jeune Buissières s’est distinguée sur le circuit provincial en natation scolaire à sa première année de compétition.

Les principaux partenaires de l’évènement sont Desjardins, la députée Caroline Simard ainsi que les partenaires du programme d’aide aux évènements soit Québec, les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est et et Tourisme Charlevoix.

Pour connaître les modalités d’inscription, visitez triathloncharlevoix.org ou communiquez avec Nicole Lefrançois au 418 439-0079.