C’est terminé pour l’atome BB à La Pocatière

Les Rorquals Solugaz ont perdu en demi-finale 6 à 3 face aux Mariniers de l’Est cet après-midi, ce qui met fin à leur tournoi à La Pocatière. Leur entraineur, Marc Giasson est cependant très fier de la performance de ses protégés. « Ils sont sortis très forts. On perdait 5 à 0, mais on n’a pas lâché. Mes jeunes ont réussi à marquer deux buts en deuxième période et un autre en troisième pour ramener le pointage à 5 à 3. Puis, à la toute dernière minute, on a retiré notre gardienne de but et nos adversaires ont complété le pointage dans un filet désert », explique-t-il.