C’est l’histoire des petits Castors

Les Castors travailleurs n’ont pas qu’un joli nom, ils fabriquent aussi de très jolies choses avec cette matière première chaleureuse et polyvalente qu’est le bois! Formés du couple de jeunes parents Mylène Amstrong et Romain Ressiguier, les Castors travailleurs proposent entre autres choses une gamme d’objets mignons comme tout fait d’essences au grain fin comme le noyer noir, le bouleau blanc, le cerisier ou le merisier. La compagnie des Castors s’associe d’ailleurs avec une autre petite entreprise d’ici, Séraphine-Couture créative écoresponsable, qui confectionne les voiles colorés des petits bateaux. « L’idée est de valoriser le bois local, qui est davantage utilisé pour le bois de chauffage! Avec un billot de bouleau de 8 pieds, je fais 300 petits bateaux! », illustre Romain Ressiguier.

Français débarqué au Québec grâce à un Programme vacances travail (PVT) il y a plusieurs années, Romain a découvert très jeune le merveilleux monde du bois grâce à un de ses oncles, ébéniste. « J’avais 8 ans et je traînais dans ses pattes dans l’atelier. Par la suite, j’ai fait une formation d’ébéniste traditionnel en France. Je voulais voir les techniques de construction de maisons en bois ici, d’où mon séjour au Québec », explique-t-il. C’est à Québec qu’il a fait la rencontre de la femme qui allait l’ancrer dans la Belle Province.

Après quelques années à la Coop de l’arbre, il a décidé de se lancer à son propre compte, en 2016.

« Je pense qu’on peut tirer son épingle du jeu, mais il faut être très polyvalent et créatif, avoir des nouvelles idées et des solutions novatrices », explique celui qui doute de l’avenir des grosses industries… « Je pense qu’il faut s’adapter. Pour ma part, ce sont les musées qui m’ont dit: » Allez, fais-en des trucs fabriqués dans Charlevoix, c’est ce que les gens cherchent! » »

On trouve ainsi ses petits trésors dans quelques points de vente dont la Boutique Charlevoix, les Moulins de l’Isle-aux-Coudres , le Musée maritime de Charlevoix , le Musée de Charlevoix et le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.

Romain Ressiguier diversifie ses activités en offrant des ateliers, notamment pour les jeunes. En quelques heures, ceux-ci découvrent comment fabriquer mangeoire ou cabane à oiseaux, petits et grands bateaux et, pourquoi pas, une cabane grandeur nature! « Il n’y a pas d’âge pour s’initier au travail du bois et construire ses propres objets», précise Romain Ressiguier, à la tête des Ateliers de Romain. Il donne aussi dans la fabrication de meubles et l’ébénisterie spécialisée. Il travaille présentement avec un homme qui fabrique sa propre goélette, un projet inspirant pour ce passionné de voile qui travaille à combiner ses deux passions, le bois et la mer. « Je travaille à monter des ateliers des techniques de construction de bateau. Mon premier projet est un bateau de sept pieds à rames qui peut aller sur l’eau et qui peut être bâti en deux jours! Avec ces techniques-là, tu peux faire à peu près n’importe quoi et c’est très accessible », souligne-t-il. Il se permet de rêver! « Pour moi, c’est une façon de passer des valeurs aussi, sur la consommation, le made in China… Le bateau, la voile, la navigation, j’aimerais que ce soit la suite du projet, que les jeunes fabriquent leur bateau durant l’hiver et le naviguent l’été! », rêve-t-il tout haut!

À bon entendeur, salut! En voilà un qui ne parle pas la langue de bois!