« C’est bien parti » — le p.-d.g. du CIUSSS

Le président-directeur général du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale estime que les résultats commencent à se faire sentir dans la structure mise en place il y a presque deux ans.

La toute première année du CIUSSS a surtout fait ressortir la taille de la nouvelle entité. Avec sa création venait « d’importants changements et défis de communication », reconnaît Michel Delamarre. Il avance maintenant que les moyens ont été pris pour « favoriser la gestion de proximité. Les repères sont retrouvés et les changements commencent à porter fruit. Il ne fallait pas s’attendre à des résultats en six mois. J’ai confiance au levier et à la force du CIUSSS pour faire face aux défis, dont celui du vieillissement de la population », poursuit-il.

Il promet de faire un bilan plus exhaustif à la fin de l’année financière.

Dans ce grand ensemble qu’est le CIUSSS, la voix de Charlevoix porte encore, souligne le p.-d.g. « Chaque fois que je suis dans Charlevoix, je rencontre nos partenaires municipaux. Je n’attends pas les invitations; j’invite les élus. En plus, le comité du réseau local, un groupe qui planche sur les besoins de la région, reprend ses activités. On s’organise pour être présent dans Charlevoix », insiste Michel Delamarre.

Justement, le 13 janvier dernier, à Baie-Saint-Paul, il a rencontré les préfets des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est et les maires de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie. Le dossier des anesthésistes a été abordé. « C’est une situation complexe qui n’est pas propre à Charlevoix », dit le p.-d.g. du CIUSSS. Michel Delamarre rappelle aussi « qu’il n’y a pas qu’à Québec que des projets sont réalisés », donnant en exemple celui du micromilieu de vie au CHSLD Bellerive de La Malbaie. Le dossier de l’hôpital de La Malbaie n’a pas encore bougé. Le CIUSSS attend les indications du ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’amorcer les travaux pour faire passer le projet à une nouvelle étape.

Le futur hôpital de Baie-Saint-Paul, comprenant un CHSLD qui ouvrira cette année, représente « comme tous les équipements modernes un actif intéressant pour le recrutement », indique Michel Delamarre. La nouvelle gestion aura centralisé le pouvoir à Québec.

Dans Charlevoix, il n’y a aucun directeur. Ce sont des directeurs adjoints qui sont basés ici. Les directeurs assureraient une présence sur le territoire. Le grand patron de la santé dans Charlevoix est Guy Thibodeau, qui est le p.-d.g. adjoint du CIUSSS.

NDLR

L’entrevue avec le p.-d.g. du CIUSS a été réalisée avant que la sortie des syndicats affiliés à la CSN. C’est pour cette raison qu’il n’en est pas question dans l’article.