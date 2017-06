Balle niveau sénior: retour à la… normale

Après quelques faux pas au tout début de la saison qui auraient pu laisser croire que la domination du Jazz tirerait à sa fin, c’est le retour à une situation bien connue des amateurs de balle de Charlevoix qui se dessine.

Par Gilles Fiset

Malgré quelques ratés en début de saison en perdant devant les Red Sox Bar l’Évasion 13 à 7 le 22 mai lors de sa toute première partie et en remportant une victoire 7 à 6 seulement face aux Entreprises Jocelyn Tremblay deux jours plus tard, le Jazz est redevenu l’équipe à battre dans la ligue charlevoisienne de balle molle sénior avec un total de sept victoires jusqu’à maintenant. Des problèmes liés aux lanceurs de l’équipe expliqueraient les débuts difficiles de ce club ayant remporté les séries régionales pendant une dizaine d’années.

Le Jazz est suivi par les Red Sox Bar l’Évasion et le PointCo, à égalité ou presque, avec quatre victoires chacune en deuxième et troisième positions respectivement. Le Qualinet et les Entreprises Jocelyn Tremblay ferment la marche. Cette dernière équipe n’a pas encore de victoire à son actif.

Pour Nicolas Savard, responsable du Red Sox Bar l’Évasion, qui pensait bien que sa formation allait faire la vie dure au Jazz, l’important est de s’améliorer durant la saison régulière pour ainsi être prêt pour les séries. Il ajoute que le calendrier des parties n’avantage pas son équipe, qui a rencontré trois fois le Jazz, alors que PointCo, l’équipe qui les talonne à la seconde position du tableau, n’a rencontré le Jazz que deux fois.

Toujours selon M. Savard, les Entreprises Jocelyn Tremblay, même si elles n’ont pas encore connu la victoire, s’améliorent à chaque match et pourraient éventuellement réserver des surprises.