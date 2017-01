Avis d’ébullition à Baie-Saint-Paul

Un bris survenu, plus tôt ce matin, sur le réseau d’aqueduc de Baie-Saint-Paul entraîne un avis d’ébullition préventif demande. La Ville recommande aux usagers du réseau des secteurs Domaine Fortin, rue Saint-Joseph, du chemin Saint-Laurent et du boulevard Leclerc de faire bouillir l’eau 2 minutes avant de la consommer et ce, jusqu’à avis contraire.

Le bris a été réparé. Il s’est produit sur le boulevard Leclerc.