Auberge La Courtepointe : dernières tentatives avant la fermeture

L’Auberge La Courtepointe à Petite-Rivière-Saint-François devra fermer ses portes à la fin de la saison, à moins que…

Par Gilles Fiset

« On a quand même quelques cartes encore dans notre jeu, un plan de relance. Mais c’est conditionnel à différentes choses, dont des usages supplémentaires pour la bâtisse », confie Isabelle Lussier, propriétaire de l’auberge, qui n’a pas pu nous en dire plus pour l’instant. « Le problème, c’est qu’on tombe en période électorale, donc le conseil est dissous et le comité Accès à Petite-Rivière aussi. On parle à des gens, mais on n’a pas de réponses fermes et définitives pour la suite des choses », explique la propriétaire.

Une chose semble cependant certaine pour Mme Lussier, une Montréalaise d’origine qui aimerait bien continuer à vivre dans la petite municipalité : « L’auberge comme on l’a connue depuis près de 25 ans finit ses opérations avec la saison d’été ».

Trop de résidences touristiques

« Moi j’associe la situation de l’auberge à la multitude de permis de résidences touristiques qui ont été délivrés plus en haut de Petite-Rivière, pense Mme Lussier. Pour nous, ça a été catastrophique. Après avoir racheté l’auberge en 2006, on avait augmenté le chiffre d’affaires jusqu’à atteindre des sommets de 2008 à 2010. Mais les trois années qui ont suivi ont été désastreuses. On a stabilisé les choses depuis, mais on n’a jamais réussi à combler les pertes qu’on a connues ».

La direction de l’établissement assure que l’auberge respectera les engagements préalablement pris avec sa clientèle.