Anna-Marielle Delisle quatrième à Montmagny

La jeune pilote de Clermont a terminé en quatrième place lors des courses de la série mini-sportsman de Montmagny du samedi 22 juillet. « Elle était en troisième position jusqu’à la dernière courbe, quand elle s’est fait dépasser pour tomber en quatrième place », relate son père, Joël Delisle. Ce dernier pense qu’il faudra changer de voiture pour obtenir des premières ou deuxièmes places. « On sent qu’il y a de quoi qui manque du côté de la voiture. Elle n’est pas adéquate. C’est une voiture de troisième ou quatrième position. J’ai travaillé un peu dessus pour rendre la voiture plus performante avant la dernière course, mais il faudra encore travailler dessus », se désole M. Delisle.

La jeune fille a quand même reçu le trophée de l’étoile du jour pour sa belle performance en course.

Anna-Marielle recevant le trophée de l’étoile du jour. (Photo: gracieuseté)