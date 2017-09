Aidons-Lait fête ses 20 ans

Crédit photo : Page Facebook Aidons-Lait

Une journée familiale se tiendra demain au Camp Le Manoir de 10 h à 15h30 afin de souligner les 20 ans de l’organisme Aidons-Lait. Les enfants pourront s’amuser dans une piste d’hébertisme, un parcours de motricité, en faisant du bricolage et plus encore. Les familles sont invitées à participer en grand nombre. Une invitation spéciale est faite aux mamans et amis qui ont utilisé les services d’Aidons-Lait.

Les participants peuvent apporter leur pique-nique. Des hot-dogs et des barbes à papa seront aussi en vente à prix populaire.