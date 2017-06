L’Isle-aux-Coudres n’a plus de médecin

Le Dr Marcel Éthier, médecin de l’Isle-aux-Coudres, prend sa retraite après 20 années d’une pratique exigeante, mais ô combien essentielle, pour une population des plus accueillantes.

Par Gilles Fiset

C’est le cœur gros que le Dr Éthier a quitté une communauté dans laquelle il se sentait « comme un membre de la famille et non comme un étranger » pour se rendre à sa nouvelle résidence de Neuville où il pourra prendre un peu de repos et se consacrer à d’autres projets. « Je suis un peu triste de partir, mais c’est une vie nouvelle que je vais entamer. Je vais prendre du repos. On a un terrain de treize arpents que je vais aménager pour nos deux chevaux. Ma femme voudrait aussi voyager un peu. Une chose qu’on ne pouvait pas faire quand je travaillais », explique-t-il.

La grande séduction

Selon les dires du Dr Éthier lui-même, c’est grâce à une femme en particulier, Denise Desnoyers, celle qui allait devenir son épouse, qu’il s’est établi sur l’Isle.

Il y a plus d’une vingtaine d’années, pendant que Mme Desnoyers était en convalescence sur l’Isle-aux-Coudres pour une opération aux hanches, certaines de ses connaissances coudriloises ont eu vent de la profession de son prétendant. Ces dernières lui ont alors suggéré d’amener son chum sur l’Isle pour remplacer le médecin de l’époque qui éprouvait des problèmes de santé. Vingt ans plus tard, c’est ce même chum qui prend une retraite bien méritée après deux dizaines d’années de pratique médicale parmi les « marsouins ».

Une tâche exigeante

Être le seul médecin sur l’Isle-aux-Coudres est un travail accaparant. « C’est certain que parfois, on peut trouver cela envahissant de recevoir des gens n’importe quand, 24 h sur 24. Quelqu’un peut arriver un samedi soir, par exemple, pour la coupure d’un doigt sur un banc de scie », confie le Dr Éthier, tout en minimisant ce genre de désagrément. « Il faut se dire que mon bureau est juste en bas de ma résidence, donc je ne perds pas de temps à me déplacer en plein trafic et que les consultations de ce genre ne durent pas toute la soirée ».

Depuis quelques années cependant, la situation est moins exigeante. « Depuis 7 ou 8 ans, il y a un service d’ambulance et un certain triage qui se fait avec le service 911. Ça donne un peu de répit, car avant, c’est moi qui me rendais toujours ou presque sur place et qui appelais l’ambulance ».

Un médecin, c’est essentiel

Le Dr Éthier est catégorique. « Pour moi, c’est absolument essentiel d’avoir un médecin sur l’Isle. Ça donne une sécurité aux gens. Même s’il y a un service d’ambulance pour les cas d’extrême urgence, il y a toutes sortes de pathologies qui inquiètent les gens et qui nécessitent l’intervention d’un médecin, par exemple des parents aux prises avec un bébé de quelques mois qui hurle et qui ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Il faut aussi penser aux personnes âgées qui se sentent rassurées de savoir qu’il y a un médecin disponible », dit-il.

Pour ceux qui n’ont pas pu lui faire leurs adieux, le médecin se rendra une fois par semaine sur la petite île pour visiter ses patients à domicile jusqu’aux premières neiges.