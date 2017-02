La première course de Fatbikes de la région se déroule actuellement au Massif de Charlevoix. La très spectaculaire descente de la piste de luge se disputera cette après-midi à partir de 13 h 30. Près de 80 concurrents, section compétitive et participative, dévalent les pistes de la station de ski. Ce matin, les adeptes de fatbikes ont fait le tour du Maillard et la descente en slalom.

Le slalom est difficile et demande beaucoup de contrôle