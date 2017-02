11 000 $ pour le club de ski MGF

Le club de compétition de ski du Mont Grand-Fonds a reçu un chèque de 11 000 $ samedi dernier de la part d’Opération Nez rouge et de quelques commanditaires du club. Ces derniers ont ajouté leur contribution personnelle aux 6 500 $ amassés grâce à la campagne 2016-2017 d’Opération Nez rouge de Charlevoix-Est. Sur la photo, les jeunes athlètes et le personnel du club de ski avec Jules Dufour, coordonnateur de la campagne, et Daniel Guay, directeur du Centre d’études collégiales en Charlevoix, et président d’honneur de la dernière campagne de Nez rouge dans l’est de la région.