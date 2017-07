7 questions à… Olivier Berthiaume

Pour une histoire de deux soirs

Ce qui ne devait être qu’une histoire de deux soirs est presque devenue celle d’une vie pour Olivier Berthiaume. Le metteur en scène met tous les étés le cap sur L’Isle-aux-Coudres afin d’y orchestrer une impressionnante pièce de théâtre musical. Cet été, Elvis et ses immortelles sont au cœur de la comédie All Shook up, un concentré de rigolade, de musique, de danse et de jeux épatants, qui vous mettra le sourire aux lèvres et le swing dans le genou!

1- Olivier, tu butines d’île en île, Montréal l’hiver, L’Isle-aux-Coudres l’été. Qu’est-ce que le théâtre d’été sur cette petite île perdue sur le Saint-Laurent apporte à ta vie de créateur?

« Autant que c’est un processus qui me demande énormément de temps, autant que j’y apprends beaucoup, chaque saison. On est une petite équipe. Et plus souvent qu’autrement, les projets artistiques, même à Montréal, demandent à ce qu’un artiste puisse faire plus que juste jouer son personnage sur scène… Et maintenant, j’ai besoin de l’île, de l’eau, de l’esprit de camaraderie qui règne entre les insulaires! »

2- Est-ce que c’est important pour toi de travailler avec les talents locaux? Quel impact cela a-t-il sur la création, sur l’œuvre?

« Oui! Absolument! Parce que c’est avec eux que tout a débuté. On ne savait pas en 2005 qu’Euphorie deviendrait ce que c’est aujourd’hui. La mission pour Euphorie a toujours été de faire fleurir les talents locaux, qu’ils poursuivent dans cette voie artistique ou pas. En 13 ans, j’ai vu des adolescents s’épanouir, s’ouvrir, trouver un chemin afin de s’affirmer dans leur choix de vie, de carrière et de se donner le droit de foncer dans un domaine qui leur plaisait. »

3- Au fil des ans, as-tu vécu des « success story », des moments de grâce, des naissances de vocation pour des jeunes d’ici?

« Bien sûr! Les cinq saisons de Grease resteront mémorables pour toute la troupe Euphorie! Les médias appelaient ça un « conte de fées » et c’était le cas. Passer d’un spectacle parascolaire prévu à deux représentations à un théâtre d’été officiel pendant cinq saisons, c’était inimaginable. 20 000 spectateurs ont assisté à l’une de nos 120 représentations. Ça a changé la vie de quelque 50 artistes! Ils sont plus d’une quinzaine à avoir été acceptés dans les différents conservatoires de théâtre, écoles nationales de théâtre ou Cégeps! Présentement, à Montréal, il y a José Dufour et Guillaume Borys (respectivement les deux interprètes de Robbie dans Le chanteur de noces 2014 et 2015) qui sont de la distribution de Demain Matin Montréal m’attends. Guillaume est également la doublure du rôle principal dans Mary Poppins à Québec. Florence Boudreault a complété sa formation au Cégep de St-Hyacinthe en théâtre. Évidemment, tous les artistes qui ont foulé les planches de nos productions ne sont pas devenus comédiens. Charles Castonguay (notre célèbre Danny Zuko de Grease) est entraîneur sportif et enseigne à l’Université Laval et il admet que son aisance à être devant public lui est venue grâce à ses six saisons avec nous. Même chose pour Émilie Desgagnés, journaliste à CIHO, qui a été des nôtres trois saisons. C’est un petit plaisir de chaque début de saison maintenant pour moi, pour nous, de faire des entrevues ensemble! Et Caroline Dufour, qui a fait 11 étés comme comédienne, qui est devenue responsable des costumes, des décors avec nous, qui est sur le conseil d’administration… La liste serait trop longue à déployer! Et maintenant, c’est une autre génération qui foule les planches. Nos comédiens, Charles et Camille, ont 10 et 11 ans. Ils n’étaient pas nés à nos tout débuts et sont sur scène maintenant : l’avenir est assuré! »

4- Pour qui fait-on du théâtre d’été?

« Pour ceux qui ont envie de se divertir, de se changer les idées, etc. Je dis toujours à mes comédiens qu’on ne sait jamais qui est dans la salle! Des fois, c’est quelqu’un qui vient d’apprendre une mauvaise nouvelle, qui a un grave problème de santé, et à qui on changera les idées… »

5- Théâtre d’été = théâtre léger. D’accord ou pas?

« Pas nécessairement. Il doit y en avoir pour tous les goûts. Il y a du merveilleux théâtre en été, également. Je crois que ça doit tout de même rester du divertissement à la base, les gens ont envie de rire et de se changer les idées. Mais comme un film, parfois on a envie de suivre une intrigue croustillante et d’entrer dans des sujets plus profonds, et parfois, simplement rire, taper des mains et chanter avec les acteurs. Nous tenons à produire des comédies musicales pour le côté festif et euphorique que cela procure au public qui est principalement des vacanciers de passage dans la région, mais avec un petit plus! Le théâtre d’été est une première approche pour aller au théâtre. C’est comme des jeunes qui commencent à lire des BD et un jour, ils vont lire du Ernest Hemingway! »

6- All Shook up, parles-en! Quel genre de pièce est-ce?

« C’est un spectacle que j’avais envie de monter depuis 2006, année où je l’ai vu à Broadway, et c’est un énorme plaisir de le réaliser cette saison. Vu que c’est un spectacle exigeant vocalement, avec des chœurs, 24 chansons d’Elvis, et que je n’avais pas les aptitudes pour faire ça, j’ai été chercher de l’aide très précieuse pour monter le volet musical. Au final, c’est un peu un mélange de Footloose, de Grease, très rétro, dansant, enlevant! On dirait presque une histoire de Survenant, mais un survenant qui débarquerait avec sa guitare dans un petit village… J’ai traduit la version en anglais et adapté certaines répliques pour l’île! Et avec Elvis, on ne se trompe pas. »

7- La place du théâtre d’été dans l’environnement touristique à l’île?

« On ne se le cachera pas, L’Isle-aux-Coudres explose de spectacle de toutes sortes. Et ça, c’est formidable. Cela fait très longtemps qu’il y a du théâtre à L’Isle, plus de 30 ans, si je ne me trompe pas. Le théâtre de la pointe de l’Isle, La Coudrière, La Roche Pleureuse, et maintenant, Euphorie à Cap-aux-Pierres qui nous ont donné l’honneur d’inaugurer leur nouvelle salle de diffusion. Vraiment un beau cadeau pour nos 11 ans! »

Vous voulez y aller?

Tous les mercredis, jeudis et samedis à l’Hôtel Cap-aux-Pierres

https://www.productionseuphorie.com/spectacles