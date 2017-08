Le 39e Festival international se termine en beauté avec Gino Vannelli

Crédit photo : Domaine Forget

Le 39e Festival international du Domaine Forget se terminera en fin de semaine avec la star de la pop, Gino Vannelli. Le chanteur proposera ses plus grands succès dans un spectacle en formule piano et voix devant une salle comble. Le lendemain, ce sera au tour des Violons du Roy d’éblouir les spectateurs de la salle François-Bernier.

Gino Vannelli a produit plus d’une quinzaine d’albums au cours de sa carrière. Accompagné au piano de Greg Goebel, il offrira un spectacle intime dans l’atmosphère chaleureuse de la salle Françoys-Bernier ce samedi à 20 h. Ensuite, les mélomanes se donnent rendez-vous ce dimanche à 15 h pour entendre les Violons du Roy, dirigé par le maestro Bernard Labadie. Ils seront accompagnés du pianiste Alexandre Tharaud afin d’offrir un programme unique d’œuvres de Beethoven, Haydn et Mendelssohn. Le pianiste interprétera pour la première fois en concert le Concerto no 1 en do majeur, opus 15 de Beethoven. Quant aux Violons du Roy, ils proposeront la Symphonie no 99 en mi bémol majeur de Haydn ainsi que Les Hébrides, ouverture, opus 26 de Mendelssohn.

Quant aux brunches-musiques, l’accordéon sera à l’honneur ce dimanche grâce à Bernard Cimon. Deux services sont offerts de 10h30 à 12 h et de 12h30 à 14 h. Trois concerts gratuits des étudiants de l’Académie de musique et de danse sont aussi prévus cette semaine.

Pour de plus amples informations, composez le 418-452-3535 ou le www.domaineforget.com.