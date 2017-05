Gagnez une œuvre tout en contribuant au Centre d’archives

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre d’archives régional de Charlevoix (C.A.R.C.) lance sa campagne annuelle de financement qui pourrait permettre à un Charlevoisien de gagner une œuvre 3D du peintre Réal Fournier intitulée «Les Compagnons».

Ce tirage peut se faire grâce à la contribution de l’artiste et à la collaboration de la Galerie Yvon Desgagnés. Les membres du conseil d’administration et la direction du Centre d’archives tiennent à souligner l’importante collaboration de ces partenaires. Ce moyen de financement permet à l’organisme d’accomplir pleinement sa mission qui se résume à l’acquisition, au traitement, à la conservation et à la diffusion des archives privées de la région de Charlevoix, selon la directrice du C.A.R.C, Christelle Lavoie.

Les gens peuvent se procurer un billet pour ce tirage au coût de 20 $, ce qui pourrait leur permettre de gagner une toile d’une valeur de 2300 $. Un total de 400 billets seront mis en vente au Centre d’archives régional de Charlevoix ou auprès des membres du conseil d’administration de l’organisme. Le tirage se tiendra le 12 octobre.

Rappelons que cette source de financement est nécessaire pour l’organisme et lui permet de remplir sa mission. Porteur d’une mémoire collective vivante, le Centre d’archives est un lieu privilégié voué à la sauvegarde du patrimoine régional. C’est pourquoi les membres du conseil d’administration et la direction compte sur l’appui des Charlevoisiens.