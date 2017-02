Un 15e Rendez-vous qui intéresse 150 gestionnaires

Le 15e Rendez-vous en gestion des ressources humaines (RVGRH) se tiendra le 16 février au Fairmont Le Manoir Richelieu alors que déjà 150 participants ont confirmé leur intérêt.

Lancé à l’origine par Emploi Québec pour combler un besoin de formation dans ce champ d’intervention dans Charlevoix, le RVGRH s’est par la suite adjoint des partenaires impliqués dans le milieu pour maintenir l’événement. Le RVGRH a sans cesse permis aux gestionnaires de se tenir au diapason des tendances sur le marché.

Le colloque prendra son envol sous le coup de 9 h avec Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire, et sa conférence Être leader… en calmant Pensouillard le hamster qui fait du ravage dans notre tête. Pensouillard est ce hamster qui court, dans notre tête, jour et nuit. Il nous fait la vie dure, nous empêche souvent de dormir, il élabore des scénarios catastrophes. Il y a des moyens d’apprivoiser le hamster. Et quand on y arrive, on peut protéger sa santé et savourer la vie!

Par la suite, les conférences de 90 minutes seront offertes en deux sessions, de 10h30 à 12h et de 13h15 à 14h45. Josée Grenon, de l’UQAM, abordera la psychosociologie de la communication avec Un leader forme des leaders! Développez vos ressources en adoptant une approche simple de mobilisation et de développement de vos collaborateurs. Comment tenir compte des capacités et objectifs de chacun? Déléguer, coacher ou diriger : quelle approche prioriser pour conserver la motivation du personnel? Voilà sa démarche.

Charles Baron, professeur à l’Université Laval, traitera des Leaders de demain, du courage d’être soi et cocréer. Pour aider leur communauté et leur organisation à s’adapter aux profondes mutations du monde contemporain, les leaders de demain doivent déployer leurs plus hauts potentiels et créer avec leurs partenaires leur meilleur avenir possible.

Quant à Sylvie Huard, coach d’affaires, médiatrice spécialisée en transfert d’entreprise familiale, elle argumentera sur ce sujet. Vous faites partie d’une entreprise familiale ou vous faites partie de leur entourage? Vous aimeriez connaître les pistes de solution qui s’offrent? Vous découvrirez que ces entreprises ont des avantages et des défis bien spécifiques. Les plus grands enjeux de l’entreprise familiale sont l’harmonie et la pérennité : comment s’assurer de leur viabilité.

Enfin, Jacques Forest, professeur titulaire à l’ESG UQAM, psychologue et CRHA, prononcera la conférence de clôture avec Développer ses forces de leader et celles de ses employés : une pratique gagnante !. En cette période où le recrutement, la rétention et la performance sont des enjeux majeurs, la gestion par les forces est une façon novatrice et efficace de relever ce défi. Ce mode de gestion est une démarche complémentaire permettant d’optimiser la performance et le développement des travailleurs. En quoi consiste cette nouvelle approche? C’est ce que fera découvrir cet enseignant