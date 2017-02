112 compétiteurs inscrits, 8000 spectateurs attendus

La 2e édition du Sled Peak Hill Climb du Mont Grand-Fonds se tiendra du 7 au 9 avril prochains sur les pentes 10 et 12 dans lesquelles 112 compétiteurs mesureront leur habileté pour devenir les rois ou les reines de la montagne.

Ces annonces ont été faites jeudi dernier alors que le promoteur Christophe Dandurand a dressé les grandes lignes de son 2e événement de la saison 2017, lui qui a obtenu l’organisation d’un événement semblable au Mont-Orignal, à Lac Etchemin, les 25 et 26 mars.

M. Dandurand n’a pas caché qu’il s’agit d’une étape dans l’objectif de structurer un circuit comprenant un minimum de cinq courses dans cinq régions du Québec qui attireront entre 6000 et 10 000 visiteurs. Ce printemps au Mont Grands-Fonds, il espère attirer 8000 spectateurs.

Ces événements donneront une visibilité d’une valeur médiatique et de placement médias de plus de 100 000 $. Quatre stations de télévision, dont TVA Sport et RDS, et 25 stations de radio, ont affiché un intérêt. Le promoteur prévoit une diffusion Web en direct avec huit caméras sur le parcours et un écran surdimentionné. Il mentionne que la webdiffusion en 2016 a rejoint 50 000 visiteurs uniques, 565 000 requêtes serveurs et plus d’un million de portée globale sur les réseaux sociaux pendant la saison. L’impact est majeur, selon lui, au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Avec 8000 spectateurs à La Malbaie en avril, il pense aussi atteindre 60 000 visionnements et 2 000 000 d’impressions ou pages vues. Quant aux spectateurs sur le terrain, les données seront comptabilisées par une firme spécialisée afin de définir la provenance des gens.

Le promoteur doit fournir des statistiques officielles au ministère du Tourisme afin d’établir la possibilité d’obtenir un soutien financier visant à développer le circuit de cinq compétitions. Déjà pour l’an prochain, un centre de ski du Mont-Tremblant, dans les Laurentides, et un second de Val Saint-Come, dans Lanaudière, pourraient joindre le réseau. Il ne manquerait que Québec pour boucler la boucle.

Tracé

Les mêmes pistes qu’en 2016 serviront, mais avec un degré de difficulté différent. Les deux sauts reviennent, mais il y aura plus de portes à franchir, entre 12 et 14, dans un sentier plus serré, autant en montagne qu’à l’arrivée.

Les billets ont été mis en prévente jusqu’au 15 mars au coût de 10 $, soit un rabais de 5$. L’argent relié aux inscriptions sera versé en totalité en bourses. Sylvie Marquois, directrice des communications, parle de plus de 20 000 $ en considérant qu’un compétiteur peut se présenter dans deux catégories sur les six au programme.

Plus d’informations sur facebook.com/sledpeak/.