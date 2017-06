La Terre appelle la Lune!

Fascinantes parmi les fascinantes, les étoiles, constellations et galaxies courtisent notre regard lors des nuits sans nuages! Charlevoix est une région idéale pour les observer puisque la pollution lumineuse y est très circonscrite. Depuis plusieurs années, l’Observatoire de Charlevoix offre la possibilité de se rapprocher des étoiles. Cet été, il sera aussi possible de s’initier à l’astronomie à Baie-Saint-Paul alors que la Ville organise trois soirées d’observation du ciel. Le rendez-vous est donné à Habitat 07 les jeudis 29 juin, 27 juillet et 24 août dès 20h30. Vous aurez l’occasion d’apprendre à repérer les principales constellations visibles l’été et d’observer à l’aide de télescopes plusieurs attraits célestes comme la Lune, Jupiter et Saturne.

Les nuages voilent la voûte étoilée? Présentez-vous quand même et assistez à une miniconférence offerte par des animateurs férus d’astronomie. Afin de profiter d’un événement exceptionnel, une quatrième activité est prévue le 21 août à 13h30, alors qu’une éclipse partielle du Soleil est attendue!

baiesaintpaul.com

astronomiecharlevoix.org