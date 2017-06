Le SDLE passe le test

Après une première année complète d’activités, la MRC est plus que satisfaite des performances de son Service de développement local et entrepreneurial (SDLE).

Par Gilles Fiset

Par le biais du SDLE et pour l’année d’activités du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, un montant de 447 297 $ a été investi dans 28 dossiers à travers 7 différents fonds qui ont généré des investissements totalisant 9 239 328 $. « Globalement, selon ce qui est inscrit dans le communiqué de presse, pour chaque dollar investi, la retombée est de 20,70 $. Ces investissements ont permis de soutenir la création de 18 emplois en plus d’en maintenir 160 ».

Pour Anne Scallon, directrice du SDLE, ce bilan démontre que « la MRC, par l’entremise du SDLE, est au cœur d’un développement économique et social de la région ». Karine Horvath, directrice générale de la MRC de Charlevoix, renchérit en parlant non seulement d’un développement positif, mais aussi harmonieux, tant par la diversité des secteurs touchés que par la répartition géographique du soutien apporté. « Après avoir complété cette première année, on peut constater qu’on a des projets qui touchent à différentes sphères d’activités, autant dans le développement social, culturel, touristique, économique manufacturier ou agrotouristique, agroalimentaire par exemple, et que notre développement économique et social est en santé sur tout le territoire de Charlevoix, dans toutes les municipalités », affirme-t-elle.

Les bons résultats du SDLE démontrent aussi, selon Mme Horvath, que la MRC a fait le bons choix, lors de la dissolution des CLD en 2015, de conserver les professionnels attachés à cette ancienne structure pour les rattacher au nouveau SDLE. Ainsi l’accompagnement des projets sur son territoire peut se faire par certains outils financiers et aussi par le biais de l’aide technique. « Il a été évalué, dans le temps par les CLD, que le soutien technique représentait 80 % du travail des agents de développement. Ce travail-là continue grâce aux professionnels et donc, ça ne peut pas faire autrement que de donner de bons résultats », précise Mme Scallon.