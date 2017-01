Révision du programme d’aide financière aux festivals et événements : plus d’argent pour les événements et festivals

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie Julie Boulet a dévoilé aujourd’hui lundi les nouvelles modalités du programme de développement de l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques qui soutient déjà plusieurs initiatives régionales dans Charlevoix. Les montants alloués atteindront 110 millions de dollars pour 5 ans, une augmentation de près de 40%.

A titre de comparaison, le budget était de 15 millions par an pour les dernières années. C’est désormais 22 millions par an qui seront alloués. « C’est un apport significatif », explique Clément Turgeon qui a siégé sur un des deux comités consultatifs durant la révision du programme. « On a donné nos recommandations et je pense que dans la globalité, elles ont été entendues. Je pense que sans pénaliser les grands centres, les régions sortent gagnantes. Les nouvelles modalités sont beaucoup plus adaptées aux régions », se réjouit le directeur artistique et général du Festif!.

Ginette Gauthier, directrice générale du Domaine Forget, est curieuse de connaître dans le détail les nouvelles modalités, mais n’y voit « que du positif ». «Ce qu’on nous a dit, c’est que ce serait beaucoup mieux adapté aux festivals et événements en région. Le programme précédent donnait l’impression d’encourager davantage les grands événements dans les grandes villes. Nous étions souvent pénalisés. Par exemple, les dépenses supplémentaires qu’exige le transport des artistes n’étaient pas tenues en compte. L’enveloppe est plus importante, alors ça ne peut être que positif », analyse-t-elle. La révision indique aussi, selon elle, que les événements sont reconnus comme des sources d’attraction importantes pour le Québec ».

La bonification de l’aide financière permettra notamment de financer de nouveaux festivals et événements n’étant pas soutenus par le programme; de soutenir le potentiel de croissance des événements majeurs et de favoriser la réalisation de nouveaux projets novateurs visant le développement du produit, soit par l’ajout d’un aspect spécifique à la programmation, soit par une innovation particulière.

Il est de plus spécifié que les nouvelles modalités permettront de soutenir de façon plus marquée la performance touristique et d’encourager les initiatives hors saison et en région, à l’extérieur des grands centres.